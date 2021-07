Lavoro: viceministra Todde, regole più severe per le multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il caso della Gianetti, lunedì il Sulcis, e poi Gkn e Timken. Alessandra Todde (M5S), viceministra dello Sviluppo economico, ultimamente non fa che sedersi a nuovi e vecchi tavoli di crisi. È convinta che "le multinazionali, soprattutto se hanno ricevuto contributi e sostegni, non possano scaricare i lavoratori come i pacchi", e annuncia a "la Repubblica" che a breve arriverà uno strumento che le obblighi ad avere comportamenti responsabili. Ma anche che "bisogna rendere le aziende capaci di stare sul mercato e creare lavoro", non tenerle aperte per legge. L'annuncio della chiusura della Gianetti è arrivato a tre giorni dallo sblocco dei licenziamenti. "Le ultime vertenze che stiamo prendendo in carico sono quasi tutte legate all'automotive, le chiusure perb non dipendono dalla pandemia, ma da una crisi strutturale ben visibile dai bilanci. Il punto è trovare una soluzione sostenibile che permetta ai dipendenti di trovare un posto di lavoro, non possiamo chiedere all'azienda di continuare in perdita". (segue) (Res)