Lavoro: viceministra Todde, regole più severe per le multinazionali (2)

Quanto a Gkn, "si tratta di un gruppo multinazionale che ha migliaia di dipendenti nel mondo, e due stabilimenti in Italia. Dal mio punto di vista la cosa grave è la quantità di contributi di cui hanno goduto, per la sede di Brunico oltre due milioni di euro. Non si può usufruire degli aiuti di Stato e poi essere completamente sordi quando si parla di responsabilità sociale. In più, hanno avuto anche un atteggiamento irrispettoso, cercando di coinvolgere in un tavolo separato i sindacati. Faremo in modo che il gruppo e il management si rendano conto che non possono prima incassare i contributi e poi scaricare i lavoratori come pacchi". "Sulle multinazionali - continua - con il ministero del Lavoro stiamo ragionando a uno schema che li obblighi almeno a seguire percorsi più civili, a non trattare i lavoratori come se fossero prodotti finanziari. Poi certo la libertà d'impresa è sacra, ma se si utilizzano incentivi e ammortizzatori sociali bisogna mostrare responsabilità", ha concluso Todde.