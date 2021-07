G20: Kerry, siamo alla vigilia del maggior cambiamento dalla rivoluzione industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, presidente di turno del G20, sta tentando di favorire un accordo al summit sull'Ambiente. Può farcela: "Certo, i vostri ministri, come Cingolani, stanno facendo un grande lavoro, sono molto competenti. Ho incontrato il premier Draghi ed è stato molto chiaro con me nel descrivere le ambizioni dell'Italia: non solo per accompagnare Cop26 al successo ma anche per indicare la strada verso il futuro. La co-presidenza di Italia e Gran Bretagna per la Cop26 ci fa ben sperare". L'Unione Europea si è impegnata a non emettere emissioni entro il 2050, riducendo i gas nocivi almeno del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990: "È un obiettivo realistico, raggiungibile e positivo per l'economia. Siamo di fronte alla possibilità della più grande trasformazione dalla rivoluzione industriale. Saranno creati milioni di posti di lavoro. Non c'è alcun dubbio su questo. Ad esempio, in America dobbiamo creare una rete elettrica nazionale - che non abbiamo - e ciò significa lavori, elettricisti, idraulici, esperti di cavi, edili, tecnici di mezzi pesanti. Abbiamo di fronte la necessità di realizzare costruzioni imponenti ed altri Paesi si trovano in situazioni analoghe". (segue) (Res)