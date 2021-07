G20: Kerry, siamo alla vigilia del maggior cambiamento dalla rivoluzione industriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E non è tutto - continua - perché dobbiamo sviluppare nuove tecnologie: idrogeno verde, impianti di elettrolisi che più saranno efficienti meno costeranno. L'idrogeno non crea emissioni, se non viene prodotto con carburanti fossili, e questo significa che possiamo arrivare all'idrogeno pulito. Certo, c'è anche l'idrogeno blu che pub essere realizzato con il gas ma noi vogliamo ridurre tutte le emissioni". Unione europea e Stati Uniti riusciranno ad armonizzare leggi e regolamenti sull'ambiente: "Assolutamente sì. Più armonia riusciremo a creare fra noi, meglio sarà per tutti. Arrivare a principi e regole comuni sull'ambiente è importante", ha concluso Kerry. (Res)