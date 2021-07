Covid: Salvini, il green pass può essere uno strumento utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a "il Giornale" spiega che "stiamo lavorando per tutelare la salute, quindi per portare al vaccino i milioni di italiani sopra i sessant'anni che ne sono ancora scoperti, ma senza parlare di multe, di obblighi, di chiusure o divieti o raccapriccianti proposte che sento come l'obbligo per i ragazzi di 13 anni e per gli insegnanti o licenziamenti di operai". "Tutelare la salute sì, - aggiunge - mettere in sicurezza chi ancora non è vaccinato sì, ma escludere dalla vita sociale domani per decreto 20-30 milioni di italiani assolutamente no". Quanto al Green pass, "può essere uno strumento utile per accedere a grandi eventi come concerti o partite di calcio, non può diventare un ulteriore appesantimento burocratico per i cittadini. Tradotto: non si può pretendere il green pass, per esempio, per chi ordina un semplice caffè al bar". Si discute di Green pass leggero: "Ritengo ragionevole la proposta delle Regioni: nessuna scelta traumatica e improvvisa". (segue) (Res)