Covid: Salvini, il green pass può essere uno strumento utile (2)

- Per Confindustria il pass va esteso ai luoghi di lavoro. "Parlare di licenziamenti è incredibile. Non sono d'accordo con l'obbligo: ribadisco che mi vaccinerò presto, ma ritengo che i cittadini debbano essere informati per poi scegliere liberamente. Altrimenti si arriva a una imposizione mascherata. Non è un principio liberale e democratico". In merito, invece, all'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti: "No. Devono essere 'obbligati' a far bene il proprio mestiere. Peraltro, grazie al cielo, le statistiche confermano che i ragazzi più giovani possono affrontare il covid senza gravi rischi per la propria salute. Aggiungo una cosa: è curioso che per il presidente della Camera Fico il Green pass possa riguardare gli italiani e non i parlamentari", ha concluso Salvini. (Res)