Ue: vicepresidente Timmermans, ambiente e ripresa vanno insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi politici a livello europeo, nazionale e internazionale dobbiamo dimostrare che questa transizione sarà giusta e solidale, solo così i cittadini ci seguiranno". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il vicepresidente della Commissione Ue con la delega al Green Deal, l'olandese Frans Timmermans, che è a Napoli — "una città che fa sognare" — per il G20 dell'Ambiente che comincia oggi. La scorsa settimana la Commissione ha presentato il piano Fit to 55, che rivoluzionerà l'economia europea e il nostro stile di vita. Le misure previste hanno però suscitato critiche tra i Paesi Ue e tra gli eurodeputati. Preoccupa su chi cadrà il costo della transizione verde. "L'Ue ha dimostrato con piani concreti che possiamo fare dei progetti che ci aiutino ad arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030. E' possibile raggiungere questi obiettivi e nello stesso tempo far crescere l'economia. Questo è il nostro messaggio principale: non c'è contraddizione tra la lotta al cambiamento climatico e la ripresa dell'economia". (segue) (Res)