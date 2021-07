Ue: vicepresidente Timmermans, ambiente e ripresa vanno insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi spiega che aspettative ha nei confronti della presidenza italiana del G20, tenuto conto che l'Italia ha con la Gran Bretagna la partnership della Cop26. "L'Italia è un Paese capace, ha la fiducia degli altri Stati e dell'Unione europea. Ha dei politici molto bravi, il ministro Di Maio ha fatto un lavoro eccellente e ora anche il ministro Cingolani lo sta facendo, sta portando avanti una politica importantissima per il futuro del Paese e per il resto del mondo. L'Italia sta facendo un ottimo lavoro". C'è chi contesta alla Commissione di avere messo da parte la neutralità tecnologica: "Questa critica non la capisco perché la Commissione è per la neutralità tecnologica. Se un produttore crede di poter fare una macchina a motore termico senza emissioni è libero di farlo. Se uno Stato vuole usare l'energia nucleare lo faccia. Quello che dico è di fare i conti: una centrale nucleare costa tantissimo mentre le fonti rinnovabili sono diventate economiche", ha concluso Timmermans. (Res)