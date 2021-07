Kosovo: a Pristina rassegna di documentari italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 27 luglio (ore 19), sarà la volta del documentario ‘Fellini Fine Mai’ (2019), regista Eugenio Cappuccio, che descrive episodi sconosciuti del cinema, della vita e della poesia del Maestro. In particolare, Cappuccio ricostruisce le vicende della sua conoscenza con Federico Fellini: a Rimini da adolescente, e poi, dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, quando hanno lavorato insieme sul set di “Ginger e Fred”. Percorrendo i resti e le tracce del vasto repertorio televisivo della RAI, il documentario si arricchisce di numerose testimonianze originali di persone che hanno lavorato con il regista italiano. Il film sarà proiettato in italiano con sottotitoli in inglese. (segue) (Res)