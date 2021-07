Serbia-Kosovo: presidente Vucic a colloquio con inviato Ue Lajcak a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con l'inviato dell'Unione europea per i Balcani occidentali e il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Secondo quanto riferisce l'emittente pubblica "Rts", l'incontro è avvenuto in occasione della nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina che si tiene a Bruxelles. Nel corso della giornata è previsto anche un incontro con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. Successivamente verrà avviato l'incontro tra Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti mediato dall'Unione europea. Il capo dello Stato serbo ha dichiarato, prima dell'avvio della tappa di dialogo, che i colloqui con i rappresentanti di Pristina sono importanti al fine di preservare la pace e la stabilità. "Non è mai particolarmente piacevole viaggiare o soggiornare a Bruxelles quando si parla con i rappresentanti albanesi (del Kosovo). Tuttavia, è importante per la Serbia perché aiuta la nostra popolazione in Kosovo, preserva la pace e la stabilità, le quali sono cruciali per il progresso economico del tutta la Serbia", ha scritto Vucic su Instagram. (Seb)