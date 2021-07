Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak tiene incontri separati con Vucic e Kurti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha dichiarato, prima dell'avvio della tappa odierna di dialogo, che i colloqui con i rappresentanti di Pristina sono importanti al fine di preservare la pace e la stabilità. "Non è mai particolarmente piacevole viaggiare o soggiornare a Bruxelles quando si parla con i rappresentanti albanesi (del Kosovo). Tuttavia, è importante per la Serbia perché aiuta la nostra popolazione in Kosovo, preserva la pace e la stabilità, le quali sono cruciali per il progresso economico del tutta la Serbia", ha scritto Vucic su Instagram. Si è tenuta invece il 7 luglio a Bruxelles una tappa tecnica del dialogo Belgrado-Pristina. La delegazione serba è stata guidata dal direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Petar Petkovic, il quale ha precisato nei giorni precedenti che Belgrado avrebbe sollevato la questione della sicurezza della popolazione serba insieme ad altri temi, come quello delle persone scomparse e del settore energetico. (Seb)