Kosovo: crisi sanitaria a Decani, revocato stato di emergenza (2)

- L’emergenza sanitaria a Decani, in Kosovo, è in via di risoluzione visto che sono sempre meno i pazienti che necessitano di cure mediche a causa della contaminazione dell’acqua, ha detto il direttore del principale centro sanitario familiare di Decani, Selmon Berisha, secondo cui ci si aspetta che "il numero di pazienti diminuirà in modo significativo nei prossimi tre-quattro giorni". Intanto, procedono le indagini sull’avvistamento di due cittadini serbi a Decani che secondo alcuni sarebbero presumibilmente coinvolti nella crisi sanitaria. La Procura di Peja ha fatto sapere sabato scorso che sono stati identificati i due serbi avvistati a Decani pochi giorni prima dell'avvelenamento di migliaia di cittadini dall'acqua potabile. La procura ha riferito in un comunicato che si sta indagando su un possibile collegamento tra i due serbi e la crisi sanitaria. L’identificazione dei due serbi sarebbe stata possibile grazie alle riprese delle telecamere di sicurezza e in coordinamento con l'Agenzia di intelligence del Kosovo. (segue) (Alt)