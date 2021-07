Siria: Kosovo rimpatria undici membri delle famiglie dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha rimpatriato undici membri di alcune famiglie legate allo Stato islamico (Is) che si trovavano nei campi profughi nel nord est della Siria. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno del Kosovo, Xhelal Svecla, in una dichiarazione: “Il Kosovo rimane un membro orgoglioso e impegnato della coalizione globale contro lo Stato islamico e continueremo la nostra lotta contro l'estremismo e il terrorismo”. In passato, le autorità kosovare avevano affermato che in Siria restavano circa 90 cittadini, tra cui alcuni foreign fighters, ma per la maggior parte si tratta donne vedove dei combattenti di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante) o di altri gruppi terroristici, oltre ad alcuni bambini. L'ambasciata degli Stati Uniti a Pristina ha elogiato la decisione delle autorità kosovare: "Questi rimpatri dimostrano la volontà del Kosovo di assumersi la responsabilità per i suoi cittadini dando l'esempio per gli altri. Il Kosovo è leader nella lotta al terrorismo e all'estremismo”. Due anni fa, il Kosovo è diventato il primo Paese in Europa a rimpatriare dalla Siria 110 suoi cittadini, per lo più donne e bambini, con l'assistenza degli Stati Uniti. Molti degli adulti di questo gruppo sono stati accusati di attività legate al terrorismo e stanno scontando pene detentive. Più di 400 kosovari si sono uniti ai gruppi estremisti in Siria e Iraq durante l'ascesa del sedicente "califfato" nel 2014. (Alt)