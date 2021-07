Afghanistan: generale Usa Milley, Talebani controllano metà dei distretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Talebani controllano circa la metà dei distretti in Afghanistan. Lo ha detto il generale statunitense, Mark Milley, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che i miliziani sembrano godere di un "momento strategico" a loro favore, mentre gli Stati Uniti si ritirano dalla guerra. Milley, capo dello Stato maggiore congiunto, ha tuttavia espresso fiducia nella capacità delle forze regolari afgane di respingere l’offensiva talebana. “I due più importanti fattori di combattimento, in realtà, sono la volontà e la leadership. Questo sarà ora un test della volontà e della leadership del popolo afgano, delle forze di sicurezza afgane e del governo dell'Afghanistan", ha detto Milley ai giornalisti. "Non credo che la fine del gioco sia ancora scritta", ha aggiunto. I commenti del generale arrivano mentre l'esercito statunitense ha completato circa il 95 percento del ritiro dall'Afghanistan dopo quasi 20 anni di guerra. Il presidente Joe Biden ha fissato al 31 agosto la scadenza per ultimare l’uscita delle truppe Usa dal Paese.(Nys)