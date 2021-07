Paraguay: Corte dei Conti conferma irregolarità su debito di Itaipu, venduta energia sottocosto al Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente binazionale paraguaiano/brasiliano "Itaipu binacional" (Ebi), che sovrintende la gestione dell'omonima centrale idroelettrica sul fiume Paranà, ha ceduto illegalmente energia sottocosto al Brasile negli anni tra il 1985 e 1997, generando un debito di circa 4 miliardi di dollari. E' quanto afferma il rapporto finale della Corte dei Conti del Paraguay (Contraloria General de la Republica - Cgr) reso noto questa settimana a conclusione di un audit iniziato nel 2009 e protrattosi per 12 anni. Secondo la Cgr paraguaiana l'attuale debito di Ebi è di 3,8 miliardi di dollari dei quali 3.6 miliardi di dollari rappresentano il debito maturato esclusivamente con la compagnia statale dell'elettricità brasiliana "Eletrobras". Si tratta di una cifra equivalente al 94 per cento del totale del debito della società binazionale. Il rapporto afferma che la decisione di vendere energia sottocosto alla parte brasiliana è stata adottata "in contravvenzione allo stesso trattato costitutivo della società e a danno dei suoi stessi interessi". (segue) (Nys)