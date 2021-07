Paraguay: Corte dei Conti conferma irregolarità su debito di Itaipu, venduta energia sottocosto al Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Paraguay, Euclides Acevedo, ha sottolineato da parte sua che le conclusioni della Cgr sui danni allo Stato in relazione a Itaipú, potrebbero adesso incidere sui negoziati in corso per la revisione del Trattato con il Brasile, e in particolare il suo "allegato C" che definisce le condizioni di vendita dell'energia alle parti. "Questo in qualche modo complica l'eventuale revisione dell'allegato C e la rinegoziazione del Trattato", ha affermato Acevedo. "Credo che dobbiamo prendere questa faccenda molto sul serio e con grande serenità", ha aggiunto, sottolineando che "se il debito è legale va risarcito, va riparato". Il ministro ha affermato che si attende adesso "l'intervento della Procura, e la prosecuzione degli atti punibili" e ha dichiarato di aver già "scritto due lettere al Brasile" con la richiesta di "sedersi e parlare". (Nys)