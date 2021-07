Usa: media, Partito repubblicano “diviso” in messaggi su vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano statunitense non sembra ancora in grado di adottare una posizione univoca a proposito dei vaccini contro il Covid-19. Lo sottolinea un’analisi dell’emittente statunitense “Nbc News”. Mentre la variante Delta rappresenta ormai quasi l’85 per cento dei casi di Covid negli Usa, i repubblicani lanciano messaggi differenti alla popolazione circa la loro posizione sulla campagna vaccinale. L'ex presidente statunitense, Donald Trump, ha affermato che i cittadini dovrebbero farsi vaccinare, ma anche che intende rispettare il loro diritto di scelta. In generale, evidenzia la “Nbc”, Trump si è mostrato reticente sul tema, evitando chiari appelli pubblici a favore della vaccinazione. Il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, ha esortato apertamente i cittadini Usa a farsi somministrare il vaccino, mentre il capogruppo della minoranza repubblicana alla Camera, Steve Scalise, ha pubblicato sui social una foto della sua iniezione. Al contrario, la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, nota per le sue posizioni vicine al movimento complottista QAnon, è stata sospesa da Twitter per aver diffuso disinformazione sui vaccini, minimizzando la portata stessa della pandemia di Covid. Al di fuori della politica, il dibattito sui vaccini anima anche i media conservatori come “Fox News”. Tucker Carlson e Sean Hannity, presentatori dell’emittente e voci autorevoli all’interno dei circoli repubblicani, si sono divisi sulla questione. Carlson sta alimentando lo scetticismo sui vaccini, mentre Hannity, che una volta ha minimizzato il rischio del virus, sta esortando i cittadini a farsi vaccinare. Laura Ingraham, un'altra conduttrice di “Fox News” ha pubblicamente accusato i democratici di "coercizione" nel loro tentativo di promuovere la campagna vaccinale.(Nys)