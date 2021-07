Giappone: Olimpiadi, direttore cerimonia di apertura licenziato per scherzo antisemita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo 2021, Kentaro Kobayashi, è stato allontanato dal Comitato organizzatore dei Giochi per una battuta a sfondo antisemita risalente a 23 anni fa. Lo ha annunciato il comitato oggi, 22 luglio. La decisione è stata assunta dopo la circolazione di un video risalente al 1998, nel quale Kobayashi - un ex comico - scherza in merito all'olocausto. L'allontanamento di Kobayashi giunge alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi, in programma domani, 23 luglio. All'inizio di questa settimana il compositore di una musica che verrà utilizzata durante la cerimonia è stato licenziato con l'accusa di aver maltrattato in passato alcuni compagni di classe. (segue) (Git)