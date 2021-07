Germania-Usa: ministro Esteri Maas, tornati a perseguire obiettivi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e gli Stati Unit “sono tornati a perseguire” i loro “obiettivi comuni con riguardo alla politica nei confronti della Russia e per l'energia”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, che in questo modo ha commentato la dichiarazione comune dei due Paesi sul sostegno all'Ucraina, la sicurezza energetica dell'Europa e gli obiettivi per il clima. Per Maas, “è bene” che Germania e Usa possano “concordare soluzioni costruttive” per la questione del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, prossimo al completamento nel Mar Baltico. “Come partner transatlantici”, ha evidenziato il ministro degli Esteri tedesco, Berlino e Washington “rimangono salde al fianco dell'Ucraina”. In particolare, ciò significa che Germania e Usa lavoreranno al fine di “garantire il transito di gas attraverso l'Ucraina per i prossimi dieci anni”. Allo stesso tempo, Germania e Usa “sosterranno attivamente l'economia dell'Ucraina” nel suo impegno per divenire “più indipendente e pronta per il futuro con l'aiuto delle energie rinnovabili, nonché per svilupparsi in un pilastro fondamentale in un'architettura europea per l'energia verde”. (Geb)