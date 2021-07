© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEJob day "orientati al futuro", a cui partecipano 40 diverse imprese per oltre 300 opportunità lavorative. L’obiettivo è favorire l'incontro tra richiesta e offerta di lavoro nei settori del turismo, del commercio e dei servizi. L'iniziativa è stata organizzata dall'Assessorato al lavoro e formazione della Regione Lazio e Disco, in collaborazione con le Associazioni datoriali Confcommercio Roma, Fipe Roma e Provincia, Cna Roma, Confesercenti Roma e Lazio e con Ebtl. L’appuntamento si svolge in via Antonino da S. Giuliano 782, negli spazi antistanti l'hub della Regione Lazio 'Officina Pasolini' a Roma - Ore 9- Attivo unitario dei delegati e delle delegate della Cgil di Roma e Lazio, della Cisl Lazio, della Uil Lazio per uno sviluppo e un lavoro di qualità nel Lazio. L’appuntamento si tiene presso la sala delle carte geografiche in via Napoli 36 a Roma - Ore 10- Inaugurazione della Cittadella della Salute dell’Asl di Latina, che si terrà in via Madonna delle Grazie a Priverno - Ore 10:30- Inaugurazione di tre giostre inclusive donate dalla Uildm - Unione italiana lotta alla distrofia muscolare - nell'ambito del progetto 'A scuola d'inclusione giocando si impara'. presso l'Area Giochi del Parco della Cecchina - Ore 17 (segue) (Rer)