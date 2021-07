Bielorussia: Tikhanovskaya incontra ex segretaria di Stato Usa Albright

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex candidata alla presidenza della Bielorussia Svetlana Tikhanovskaya, ha incontrato a Washington l’ex segretaria di Stato Usa Madeleine Albright, accompagnata dal diplomatico ed ex ambasciatore Usa in Myanmar, Derek Mitchell. Lo riferisce la stessa Tikhanovskaya in un messaggio su Twitter, includendo un video dell’incontro presso l’Istituto Nazionale Democratico (Ndi), un'organizzazione senza scopo di lucro di cui Albright è presidente. "Non sono un politico professionista, ma imparo da quelli che lo sono, e Albright è tra questi. Abbiamo discusso dell'importanza di sostenere i media liberi in Bielorussia", scrive Tikhanovskaya. Madeleine Albright, prima donna a ricoprire questa carica, è stata a capo della diplomazia di Washington dal 1997 al 2001 durante l’amministrazione del presidente Bill Clinton.(Nys)