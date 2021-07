Usa: Biden nomina Victoria Kennedy ambasciatrice in Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di nominare Victoria Kennedy, vedova del defunto senatore Ted Kennedy, come nuova ambasciatrice in Austria. Lo rende noto la Casa Bianca. Kennedy è un'amica di lunga data di Biden, e il presidente è stato molto vicino a Ted Kennedy durante i loro anni di comune servizio al Senato. Kennedy è stato uno schietto sostenitore di leggi severe sul possesso di armi e ha lavorato con diversi gruppi attivi in questo campo. Victoria presiede il Comitato per l'Educazione del Consiglio di fondazione presso il John F. Kennedy Center for the Performing Arts.(Nys)