Colombia: governo dona un milione di dollari per favorire vaccinazione nei paesi caraibici

- La vicepresidente della Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha annunciato la donazione da parte del governo di un milione di dollari all'Organizzazione panamericana della sanità (Paho) da destinare al piano di vaccinazione contro il Covid-19 negli stati membri della Comunità dei Caraibi (Carico). "In questo momento così difficile per l'umanità la cosa più importante è dare e ricevere. Per questo motivo, abbiamo destinato queste risorse per mettere a disposizione di Caricom il maggior numero di vaccini e rendere più facile il superamento di questa pandemia che colpisce così tanto la regione", ha affermato Ramírez nel corso di una sessione straordinaria del Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). La donazione è stata gestita dall'Agenzia presidenziale per la cooperazione internazionale della Colombia e dalla direttrice del Paho, Carissa Etienne. (Vec)