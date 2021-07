Energia: Usa e Germania annunciano accordo su Nord Stream 2, ribadito sostegno a Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa e Germania hanno raggiunto un accordo che consentirà la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2 tra la Russia e l'Europa senza l'imposizione di ulteriori sanzioni Usa nei confronti di Mosca. Lo ha anticipato oggi al Congresso la sottosegretaria di Stato per gli Affari politici, Victoria Nuland. L'accordo, ha precisato Nuland, prevede in ogni caso l'impegno di Washington e Berlino ad adottare misure a livello nazionale qualora la Russia "tenti di utilizzare l'energia come arma politica o di commettere ulteriori azioni aggressive contro l'Ucraina", comprese eventuali nuove sanzioni per limitare l'export energetico russo verso l'Europa. Un altro aspetto dell'intesa, ha aggiunto la funzionaria del dipartimento di Stato, è l'impegno comune a sostenere l'estensione per dieci anni dell'accordo di transito di gas tra Russia e Ucraina, in scadenza nel 2024. (Nys)