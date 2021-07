Usa: Biden nomina David Cohen nuovo ambasciatore in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di nominare David L. Cohen come nuovo ambasciatore statunitense in Canada. Lo rende noto la Casa Bianca. Cohen è attualmente senior advisor della Comcast Corporation, conglomerato industriale di Philadelphia attivo nel campo delle telecomunicazioni. Cohen ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue attività civiche e di beneficenza. È stato insignito della laurea honoris causa in giurisprudenza dalla Drexel University e si è laureato in legge allo Swarthmore College.(Nys)