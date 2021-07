Usa: Biden nomina Jamie Harpootlian nuova ambasciatrice in Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende nominare Jamie Harpootlian come nuova ambasciatrice Usa in Slovenia. Lo rende noto la Casa Bianca. Harpootlian è un avvocato della Carolina del Sud e moglie di Dick Harpootlian, deputato in quello Stato oltre che sostenitore di Biden durante la campagna elettorale del 2020. Oltre alla sua esperienza forense, Harpootlian ha alle spalle attività di sostegno ad organizzazioni no profit impegnate nel settore dell’ambiente e delle arti.(Nys)