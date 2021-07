Trasporti: assessore Lazio, i fondi per bus ecologici per Regione è ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il via libera per l'acquisto di autobus ecologici extraurbani e suburbani da parte della Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni al finanziamento di 860 milioni di euro alle Regioni per l'acquisto di autobus ecologici extraurbani e suburbani e per il potenziamento delle ferrovie regionali è un'ottima notizia". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri. "Al Lazio spetteranno 47 milioni di euro, risorse molto importanti che potremo destinare a interventi che permetteranno di avere nel nostro territorio una mobilità sempre più sostenibile. Un ringraziamento va al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili che ha lavorato per realizzare gli interventi previsti dal piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Le Istituzioni tutte sono impegnate in prima linea per dare risposte concrete e immediate ai cittadini che oggi più che mai hanno bisogno di vedere realizzati progetti che migliorano la qualità della vita. Come Regione Lazio stiamo lavorando per rendere le nostre città sempre più sostenibili. Continuiamo a lavorare su questa strada con determinazione e lungimiranza".(Com)