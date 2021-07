Energia: Usa e Germania annunciano accordo su Nord Stream 2, ribadito sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Germania ribadiscono il loro sostegno alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina, garantendo di rispondere nel caso in cui la Russia utilizzi “impropriamente alcun gasdotto, incluso il Nord Stream 2, per raggiungere obiettivi politici aggressivi utilizzando l'energia come arma”. E’ quanto si lege in un comunicato congiunto dei governi di Washington e Berlino, riferito all’accordo raggiunto da Usa e Germania sul completamento del gasdotto Nord Stream 2, in fase di ultimazione nel Mar Baltico. “Se la Russia tenterà di utilizzare l'energia come arma o commetterà ulteriori atti aggressivi contro l'Ucraina – si legge nella nota - la Germania agirà a livello nazionale e premerà per misure efficaci a livello europeo, comprese sanzioni, per limitare le capacità di esportazione russa in Europa nel settore energetico, compreso il gas, e/o in altri settori economicamente rilevanti”. (segue) (Nys)