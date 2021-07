20 anni di Nova: Guerini, competenza e professionalità, auguri da Difesa e Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 20mo anniversario della nascita dell'Agenzia Nova, desidero rivolgere al Direttore, a tutta la Redazione e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane. In questi anni ho potuto constatare la professionalità di 'Nova" e ho avuto modo di incontrare di persona, nei miei viaggi istituzionali all'estero come Ministro - dal Medioriente all'Africa, così come in Europa - i tanti giornalisti corrispondenti, per lo più giovani e motivatissimi, e apprezzarne le loro qualità e competenze sulle tematiche di attualità internazionale. La dimensione globale della comunicazione richiede a giornalisti ed editori grandi capacità di innovazione e consolida ancor di più il valore della libertà di stampa e il diritto ad un'informazione autorevole e indipendente. La libertà dell'informazione pone le basi sul pluralismo di idee, ricchezza delle opinioni, interessi differenti per le diverse culture presenti nel nostro Paese e nel mondo. Non vi è dubbio che stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile, aggravato dell'emergenza pandemica in corso, ma è indispensabile continuare a guardare oltre la quotidianità e fuori i confini nazionali anche in tempi così complessi. Essere all'altezza di questa sfida, nel solco della passione, della responsabilità del ruolo del "giornalista" e dei valori di questa nobile professione, è l'augurio che rivolgo al Direttore, all'Editore, alla Redazione per raggiungere sempre nuovi e sfidanti traguardi. Questi gli auguri del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)