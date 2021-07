Usa: Covid, restrizioni viaggi verso Messico e Canada estese fino al 21 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti estenderanno le restrizioni ai viaggi non essenziali verso Canada e Messico almeno fino al 21 agosto prossimo. Lo rende noto il dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti (Dhs). L'annuncio della proroga di 30 giorni arriva dopo che il Canada ha fatto sapere, lunedì 19 luglio, che avrebbe iniziato a consentire ai cittadini statunitensi completamente vaccinati di entrare nel paese a partire dal 9 agosto. Le autorità degli Stati Uniti hanno imposto restrizioni ai viaggi non essenziali con i due paesi all'inizio della pandemia di Covid-19 a marzo 2020. "Per ridurre la diffusione del Covid-19, inclusa la variante Delta, gli Stati Uniti estenderanno le restrizioni sui viaggi non essenziali […] verso Canada e Messico fino al 21 agosto” ha detto un portavoce del dipartimento al sito statunitense “Axios”. “Il Dhs è in costante contatto con le controparti canadesi e messicane per identificare le condizioni con le quali le restrizioni possono essere allentate in modo sicuro e sostenibile", ha aggiunto.(Nys)