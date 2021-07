Cile: Covid, autorità sanitarie approvano uso emergenziale vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Cile hanno autorizzato l'uso emergenziale del vaccino Sputnik V del laboratorio russo Gamaleya. L'autorizzazione, secondo quanto ha annunciato oggi l'Istituto di salute pubblica (Isp), riguarda l'utilizzo del farmaco esclusivamente su popolazione maggiore di 18 anni, mentre esclude minorenni, donne in cinta e persone con problemi immunologici. Si tratta del sesto farmaco anti-Covid approvato nel Paese. Attualmente in Cile sono approvati i vaccini di Pfizer BioNTech, il Coronavac del laboratorio cinese Sinovac, l'AstraZeneca elaborato con l'università di Oxford, il Convidicea del laboratorio CanSino e ultimo nell'ordine, lo statunitense Janssen del laboratorio Johnson & Johnson. Il governo del Cile sta negoziando con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) l'acquisto di una partita tra le quattro milioni e le otto milioni di dosi. (segue) (Bua)