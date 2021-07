Frosinone: Comune, inaugurata la piscina di via Po attesa da vent'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico impianto per il nuoto di via Po, conosciuto da tutti a Frosinone con il nome di "piscina Enal", è stato inaugurato dal sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. "Erano presenti -si legge in una nota del comune di Frosinone -l'assessore Fabio Tagliaferri, con i rappresentanti di NuovEnal Roberto Frioni, di Trascoop, Daniele Sistopaoli, di Parsifal, Daniele Del Monaco. Presente, per una benedizione, Don Fabio, parroco del Sacro Cuore e numerosi amministratori comunali di maggioranza e minoranza, insieme alla Famiglia Cardamone. L'amministrazione Ottaviani, mediante l'assessorato ai lavori pubblici, è infatti riuscita a sbloccare l'opera già con l'approvazione di una delibera di giunta del 2018, dopo che un complicato procedimento amministrativo, trascinatosi per decenni, ne impediva ogni ipotesi di concretizzazione. Il Comune ha infatti riattivato un project financing che, grazie al coinvolgimento del privato, ha permesso la riapertura del 'mare di Frosinone'". (Com)