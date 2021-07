Ex Ilva: Bernabè nominato presidente Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli nuovo amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Acciaierie d’Italia holding Spa, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio 2020 della società con un utile netto pari a circa euro 4 milioni. Il patrimonio netto si attesta a euro 1.828 milioni e i debiti finanziari sono pari a zero. L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, con mandato fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022. In quota ArcelorMittal sono stati nominati Lucia Morselli, Kristian Notebaert e Ondra Otradovec. In quota Invitalia sono stati nominati Franco Bernabè, Francesco Cao e Carlo Mapelli. L’assemblea ha altresì nominato i membri del Collegio sindacale, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023, nelle persone del presidente Franco Dalla Sega e dei Sindaci effettivi Luigi Giancaspero e Roberto Spada. Il Consiglio di amministrazione di Acciaierie d’Italia holding Spa si è quindi riunito per procedere alla nomina del presidente, Franco Bernabè, e dell’amministratore delegato, Lucia Morselli. Il Consiglio di amministrazione ha altresì provveduto a costituire il Comitato parti correlate composto dai consiglieri Carlo Mapelli e Ondra Otradovec e presieduto da Franco Bernabè. (Com)