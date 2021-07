Mobilità: Raggi, Roma pronta ad accogliere Dott, nuovo servizio bike sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è pronta ad accogliere un nuovo servizio di bike sharing. Da settembre l'operatore europeo Dott metterà a disposizione di cittadini e turisti 500 e-bike che si aggiungeranno alla sua offerta di monopattini elettrici in condivisione". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "E' una bella notizia per la Capitale che si conferma un punto di riferimento importante per lo sviluppo della mobilità sostenibile e smart. Siamo ormai la prima città in Italia per lo sharing di monopattini elettrici e bici a pedalata assistita, mezzi alternativi all'auto privata sempre più utilizzati per gli spostamenti quotidiani sia in centro che nelle zone più periferiche". (Com)