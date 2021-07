Usa: repubblicani al Senato bloccano discussione su piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani del Senato statunitense hanno bloccato l'avvio della discussione in aula sul piano per le infrastrutture messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Lo scrive il "Wall Street Journal", ricordando che il pacchetto bipartisan è ancora in fase di negoziazione, ma i legislatori hanno affermato di aspettarsi di concludere un accordo definitivo entro l'inizio della prossima settimana. Sono stati 49 i voti favorevoli e 51 i contrari, un esito lontano dalle 60 preferenze necessarie per avviare il dibattito. Senatori repubblicani vicini all'ala centrista del partito, come Mitt Romney e Susan Collins, avevano chiesto al leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, di rinviare il voto alla settimana prossima per permettere ai negoziatori di continuare i colloqui. I leader democratici al Senato speravano invece di avviare il processo legislativo sia del disegno di legge sulle infrastrutture che di un pacchetto separato da 3,5 miliardi di dollari, contenente misure per l'assistenza all'infanzia, l'istruzione, la lotta alla povertà e il clima, che dovrebbero essere approvate solo con i soli voti democratici.(Nys)