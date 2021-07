Colombia: Croce rossa, 61 feriti in nuove manifestazioni di protesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste di questa settimana coincidono con la presentazione al Congresso della nuova riforma tributaria, che sostituisce quella che lo scorso 28 aprile ha innescato le proteste sociali contro il governo Duque; proteste che si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Sempre oggi il Comitato nazionale dello sciopero della Colombia (Cnp), tra le principali sigle che animano le proteste sociali in corso nel Paese da quasi tre mesi, presenterà al Congresso dieci progetti di legge da sottoporre alla discussione e al voto del parlamento. "Lo facciamo perché il governo nazionale non ha voluto discutere queste proposte bloccando ogni possibilità di negoziato,", si legge in un comunicato. (segue) (Bua)