Colombia: Croce rossa, 61 feriti in nuove manifestazioni di protesta (7)

- Secondo stime del Dipartimento nazionale di statistica (Dane) le manifestazioni di protesta e i blocchi stradali hanno causato in Colombia una contrazione economica del 5,8 per cento a maggio rispetto al mese precedente. Secondo l'istituto l'economia ha registrato nel mese una crescita del 13,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, duramente colpito dalla pandemia, ma una contrazione del 5,8 per cento rispetto al mese precedente. Secondo il Dane la ripresa dell'economia osservata negli scorsi nove mesi è stata interrotta dai blocchi e della manifestazioni registrate in tutto il Paese a partire da fine aprile. (Bua)