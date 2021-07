Cile: Covid, autorità sanitarie approvano uso emergenziale vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile è uno dei Paesi della regione sudamericana che più ha avanzato nella campagna di immunizzazione grazie soprattutto all'utilizzo dei farmaci di Sinovac e Pfizer. Secondo dati ufficiali l'85 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose mentre al 75 per cento è stato somministrato anche il richiamo. A fronte del pericolo dell'arrivo di una nuova ondata di contagi con la denominata variante Delta, le autorità sanitarie hanno avviato tuttavia la sperimentazione relativa all'utilizzo di una terza dose di rinforzo, e alla combinazione tra diversi farmaci. Attualmente il numero dei contagi sta diminuendo in modo drastico. Nelle ultime 24 ore si è registrato per la seconda volta un numero inferiore ai mille casi, con 42 decessi. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 1.602.854, mentre le vittime sono in totale 34.611. (Bua)