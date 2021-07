Roma 2021: cena Raggi con lavoratori e categorie "raccolte proposte, avanti con cambiamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cena elettorale nel ristorante 06 Cafe’, nel centro di Roma, per la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi. Una serata organizzata e offerta dai proprietari del locale in via del Leoncino insieme a tante categorie di lavoratori che la sostengono nella campagna elettorale. La sindaca ha avuto occasione di parlare e incontrare rappresentanti di diverse categorie: i volontari della Croce rossa,i medici, i commercialisti, i dipendenti di Alitalia, i liberi professionisti, i commercianti e ristoratori. "È stato un momento di confronto importante, ho avuto modo di ascoltare le loro richieste e spiegare il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione - ha detto Raggi -. Abbiamo parlato soprattutto di questo momento di ripresa post Covid facendo un punto, per ogni categoria, delle misure necessarie per ripartire. Ho raccolto le loro proposte e le loro richieste e ho spiegato loro anche le grandi opportunità per la città nei prossimi anni grazie ai fondi del Recovery plan, al Giubileo e alla candidatura di Roma a Expo 2030”. (Rer)