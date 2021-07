Ambiente: Roma Capitale presenta il Piano d'azione per l'energia e il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato oggi il nuovo Piano d'azione per l'energia e il clima (Paesec), già approvato dall'Assemblea capitolina. Si tratta di uno strumento di pianificazione "fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici e per la salvaguardia dell'ambiente -si legge in una nota del Campidoglio-, che coinvolge tutti i settori dell'organizzazione urbana: trasporti, sviluppo urbano, standard energetici, rigenerazione del patrimonio edilizio, illuminazione stradale, economia circolare, verde e riforestazione, utilizzo di energie rinnovabili, smart working, sportelli per l'energia sostenibile a supporto di cittadini e imprese. Attraverso questo documento Roma Capitale -si legge anche- rispetta gli impegni assunti nel 2017 con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci prevedendo di ridurre le emissioni climalteranti di oltre il 51 per cento entro il 2030, ben oltre la quota del 40 per cento prevista dallo stesso accordo. Il Paesc - frutto di un lavoro partecipato di tutti gli assessorati e i Dipartimenti di Roma Capitale in collaborazione con Ispra, Enea, Gse e il Ministero della Difesa - definisce le strategie e le azioni per la riduzione di Co2 attraverso la riorganizzazione urbana, con una nuova consapevolezza della correlazione tra inquinamento e benessere, tra sostenibilità ambientale e crescita economica nel tempo". (segue) (Com)