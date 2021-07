Ambiente: Roma Capitale presenta il Piano d'azione per l'energia e il clima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo PAESC di Roma costituisce il quadro operativo di una trasformazione importante e necessaria: è il programma per la transizione ecologica della città, un'agenda ambiziosa che punta alla neutralità climatica nel lungo termine, composta di tante azioni concrete che vanno a completare il lavoro di ripensamento della città in chiave sostenibile. Si tratta di un piano che non parla solo di decarbonizzazione e incremento della resilienza urbana, ma anche di riqualificazione territoriale e rilancio dell'economia, con un'attenzione particolare alla salute e al fenomeno in crescita della povertà energetica. Un progetto che, tuttavia, non potrà avere successo senza la partecipazione attiva e convinta dei cittadini e di tutti i portatori di interesse che vivono e lavorano a Roma. Per questo è importante che dal Paesc si generi un Patto per il Clima locale, che unisca tutte le energie della società verso l'obiettivo comune di contrastare il climate change", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)