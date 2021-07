Ambiente: Roma Capitale presenta il Piano d'azione per l'energia e il clima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riduzione delle emissioni climalteranti si raggiunge intervenendo in diversi settori della vita cittadini, per i quali vengono definite apposite azioni. Alcune sono già partite mentre altre, come ad esempio lo smart working o la riduzione dei consumi energetici legati ai flussi di traffico urbano, hanno avuto un forte impulso dettato dalla pandemia che stiamo attraversando. Voglio ringraziare Danila Severa e Dario Tamburrano per aver coordinato il gruppo di lavoro e per aver contribuito a rendere la Capitale d'Italia all'altezza delle grandi sfide ambientali e delle opportunità economiche delineate dal Green Deal europeo", ha aggiunto l'Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni. (segue) (Com)