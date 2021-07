Ambiente: Roma Capitale presenta il Piano d'azione per l'energia e il clima (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Paesc di Roma Capitale è il primo piano di azione per l'energia ecosostenibile e il clima di una grande città europea che declina a livello locale la nuova direzione e i principi del Green Deal Europeo. Le attività umane e i consumi energetici che si concentrano nelle città sono tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas climalteranti; per densità di popolazione - e del costruito - le città sono anche i luoghi dove gli effetti del cambiamento climatico si fanno già sentire mettendo a rischio infrastrutture, benessere e vivibilità degli ambienti urbani. La rivoluzione necessaria a mitigare gli effetti del cambiamento climatico deve quindi partire dalle città, migliorando la qualità dell'aria e sicurezza e resilienza urbana, riducendo le emissioni locali fino all'obiettivo della neutralità climatica anche prima del 2050", ha chiarito Dario Tamburrano, coordinatore Paesc di Roma Capitale. (Com)