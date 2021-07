Voghera: Sala, giustizia farà il suo corso, sorprende atteggiamento distaccato del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora la giustizia farà il suo corso, e sicuramente “non voglio con me gente che va in giro armata per la città”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un evento organizzato dalla sua lista civica al teatro Burri al Parco Sempione, e commentando l’arresto dell’assessore leghista alla Sicurezza a Voghera, Massimo Adriatici, che ieri sera ha sparato con una pistola uccidendo un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina. “Trovo che ci sia un problema di interpretazione delle leggi e di come vada gestita la coesistenza civile: soprattutto, mi sorprende l’atteggiamento quasi distaccato mostrato dal sindaco, dalla Giunta e dai componenti del centrodestra”, ha detto. (Rem)