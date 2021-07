Milano 2021: Sala, centrodestra racconta quello che la città non è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo “tutto meno che una città ripiegata su sé stessa: non voglio criticare quello che dicono dall'altra parte, ma stanno raccontando quello che la città non è”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un evento organizzato dalla sua lista civica al teatro Burri al parco Sempione. Rispondendo a chi gli ha detto che il centrodestra lo accusa di mancare di progettualità, Sala ha ricordato di aver “cominciato con la progettualità con l'Expo e sto continuando a progettare la città: ancora oggi sono arrivati i finanziamenti dal governo per l'edilizia popolare e leggiamo ogni giorno sui media che gli interessi immobiliari si stanno concentrando in Italia, guardate quanti turisti stanno tornando”, ha detto, aggiungendo che “questa è la realtà". Spero, ha concluso, che “la campagna si sviluppi attraverso una visione come la nostra, positiva, senza ignorare i problemi, ma positiva, fatta di progetti, sguardo sul futuro contrapposta a una visione di paure da Gotham City che io penso la gente non sentirà". (Rem)