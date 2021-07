Milano 2021: Sala, mia squadra molto coesa, dobbiamo trovare ragioni per vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sette liste che compongono la squadra del centrosinistra sono “una squadra molto coesa: non dobbiamo muoverci con l'idea di vincere, ma trovare le ragioni per vincere”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe sala, intervenendo a un evento organizzato dalla sua lista civica al teatro Burri al parco Sempione, rispondendo a chi gli ha chiesto come stia andando la campagna elettorale. "Questa campagna elettorale è appena cominciata, ancora non sappiamo quando si voterà ma sono molto tranquillo: i miei non devono muoversi con l'idea che vinceremo, ma devono trovare le ragioni per vincere, dare una testimonianza giusta, mostrare idee, capacità, dedizione e poi il risultato verrà", ha detto, aggiungendo che “c'è tanto lavoro da fare”. Le sette liste, ha continuato, lavorano “bene insieme e questo al momento è ciò che mi da più soddisfazione".(Rem)