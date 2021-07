Milano 2021: Sala, assenza candidato M5s è anomalia, per ballottaggio vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assenza di un candidato del Movimento 5 Stelle è “un'anomalia, ma in caso di ballottaggio bisognerà vedere più avanti, quando si capirà cosa vorranno fare”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un evento organizzato dalla sua lista civica al teatro Burri al parco Sempione. Rispondendo a chi gli ha chiesto se non gli mancasse non conoscere il candidato M5s visto che manca poco al voto, Sala ha risposto che "è un'anomalia, credo che ci arriveranno abbastanza a breve: se ho capito bene tra domani e dopodomani il Consiglio dei ministri definirà la data delle elezioni e poi si saprà quando depositare le liste, per cui manca veramente poco". E a chi gli ha chiesto se conti sul loro appoggio al ballottaggio, Sala ha risposto "vedremo più avanti, in ogni caso oggi, senza avere capito dove vanno a planare dopo questo lungo volo, è difficile immaginare qualcosa". (Rem)