Milano: Sala a De Albertis, troveremo formula per dare benefici a imprese territorio

- La concorrenza tra le imprese è “anche troppa” a causa delle regole del sistema degli appalti, ma “vedremo di trovare una formula per aiutare le imprese del territorio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un evento organizzato dalla sua lista civica al Teatro Burri al parco Sempione, commentando le critiche mosse dalla presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis, nei confronti della decisione di affidare la manutenzione del verde a MM per i prossimi 25 anni. Decisione che, ha detto De Albertis, manda in crisi le imprese del territorio azzerando la concorrenza. "Il problema vero è che ce n'è troppa (di concorrenza ndr.), nel senso che con le regole attuali imposte dal sistema degli appalti pubblici può partecipare veramente chiunque: e quello che ho detto a De Albertis è che io ho sofferto molto per i ritardi sui lavori nelle scuole, ma di aziende del territorio ce ne erano zero, questo è il punto", ha detto. “Le ho detto di ragionare insieme per trovare formule affinché, ad esempio, le aziende del territorio abbiano qualche beneficio, altrimenti diventa solo un punto teorico", ha concluso. (Rem)