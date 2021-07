Colombia: Croce rossa, 61 feriti in nuove manifestazioni di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce Rossa di Bogotà ha fornito assistenza a 61 persone ferite durante le proteste registrate ieri in Colombia. L'organizzazione rende noto di avere fornito assistenza nella capitale e nel vicino municipio di Madrid. La polizia, da parte sua, ha fornito i dati degli agenti feriti nelle proteste ma non dei civili. Secondo quanto reso noto dal direttore della polizia, Jorge Luis Vargas, almeno 25 persone sono state arrestate e 21 agenti sono rimasti feriti nelle nuove manifestazioni antigovernative registrate ieri. Gli arresti, in sei città e regioni del Paese, sono avvenuti per "danneggiamento di proprietà altrui e pubblica, blocchi stradali, lancio di sostanze pericolose contro la Polizia di Stato, violenza contro dipendenti pubblici e altri reati". "Si è svolta una giornata di manifestazioni per lo più pacifiche, tuttavia abbiamo avuto atti di violenza isolati. Situazioni che hanno leso i diritti dei cittadini", ha dichiarato il ministro della Difesa Diego Molano. (segue) (Bua)