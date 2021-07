Colombia: Croce rossa, 61 feriti in nuove manifestazioni di protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Interno, in tutto il Paese si sono tenuti 129 assembramenti, 58 marce e 18 mobilitazioni in 95 municipi e 23 dipartimenti, inclusa Bogotà. Nuove manifestazioni di protesta sono previste per la giornata di oggi. Per mantenere l'ordine pubblico durante le proteste il presidente Ivan Duque ha ordinato lo spiegamento di 65 mila agenti di polizia e 82 posti di blocco. Secondo quanto ha riferito l'emittente "BluRadio" è stata assegnata priorità alle città di Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, Pasto e ai dipartimenti di Cundinamarca, Valle, Cauca, Santander, Norte de Santander e Neiva. "Se si verificano eventi che incidono sulla sicurezza e violano il codice penale, si procederà immediatamente a perseguire, arrestare e lasciare a disposizione dell'autorità competente, a seconda dei crimini commessi", aveva affermato ieri il generale Carlos Rodríguez, direttore della Sicurezza dei cittadini della Polizia di Stato. (segue) (Bua)